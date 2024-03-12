СМИ: Сообщившего о проблемах со сборкой Boeing инженера нашли мертвым

Бывшего инженера компании Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта, заявившего о проблемах со сборкой самолетов, обнаружили мертвым через несколько дней после дачи показаний в рамках процесса против производителя. Об этом пишет Daily Mail.

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По данным издания, полиция нашла тело 62-летнего мужчины в его автомобиле близ отеля в Южной Каролине. Предположительно, Барнетт совершил самоубийство. При этом расследование случившегося продолжается.

Daily Mail отмечает, что Барнетт проработал в Boeing 32 года и покинул компанию в 2017-м. Экс-инженер умер во время судебного процесса, начатого после ответного иска Boeing. По словам адвоката Брайана Ноулза, на прошлой неделе Барнетт дал показания по делу юристам компании.

Судебный процесс связан с заявлениями бывшего инженера о том, что сотрудники Boeing при производстве самолетов 787 Dreamliner устанавливали некачественные элементы, чтобы избежать задержек, напоминает РЕН ТВ. В 2017 году Управление гражданской авиации США (FAA) провело проверку и подтвердило некоторые из сообщений Барнетта. При этом FAA потребовало от Boeing принять необходимые меры.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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