NBC: открывший стрельбу в школе штата Айова совершил самоубийство

Стрелявший в школе американского штата Айова мертв, передает телеканал NBC со ссылкой на местное полицейское управление.

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По данным правоохранительных органов, нападавший был студентом. Он совершил суицид.

Ранее сообщалось об одном погибшем при стрельбе. Ранения получили три человека.

Четверг, 4 января, стал первым учебным днем в американских школах после каникул.

В декабре стрельба произошла в Невадском университете. Жертвами стали три человека, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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