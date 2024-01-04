NBC: открывший стрельбу в школе штата Айова совершил самоубийство
4 января 202420:12
Стрелявший в школе американского штата Айова мертв, передает телеканал NBC со ссылкой на местное полицейское управление.
По данным правоохранительных органов, нападавший был студентом. Он совершил суицид.
Ранее сообщалось об одном погибшем при стрельбе. Ранения получили три человека.
Четверг, 4 января, стал первым учебным днем в американских школах после каникул.
В декабре стрельба произошла в Невадском университете. Жертвами стали три человека, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru