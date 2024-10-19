В США пообещали до $10 млн за информацию о сотрудниках Telegram-канала «Рыбарь»

Программа Государственного департамента США Rewards for Justice объявила награду за сведения о лицах, которые якобы причастны к иностранному вмешательству в выборы в Соединенных Штатах, в том числе сотрудниках российского Telegram-канала «Рыбарь». Ведомство обещает до $10 млн за предоставление информации, передает РИА Новости.

По данным программы, медиакомпания Rybar LLC (проект «Рыбарь») связана с госкорпорацией «Ростех». Госдеп считает, что организация занимается пропагандой и продвигает пророссийские и «антизападные» нарративы, применяя соцсети для влияния на политическую обстановку в Штатах.

В частности, в преддверии президентских выборов в США проект якобы запустил на платформе X канал TEXASvsUSA, посвященный теме нелегальной миграции через границу штата Техас. Госдеп считает, что канал нацелен на разжигание социальных и политических противоречий, провоцирование ненависти, насилия. Ведомство призвало граждан с любыми сведениями о проекте «Рыбарь» и его деятельности связаться с правительством США.

Ранее американские власти назначили награду до $2,5 млн за информацию, которая может помочь с арестом и вынесением обвинительного приговора гражданину Белоруссии Владимиру Кадарии, который якобы причастен к распространению вредоносных программ в 2013-2022 годах.

