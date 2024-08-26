США назначили награду за данные о хакере из Белоруссии

В ведомстве указали, что речь идёт о борьбе с киберпреступностью. По мнению американских властей, Кадария причастен к распространению в период 2013-22 годов вредоносных программ, что могло нанести ущерб миллионам интернет-пользователей.

В Госдепе добавили, что в американском штате Нью-Джерси гражданину Белоруссии заочные обвинения предъявили ещё в 2023 году.

Ранее Минюст США объявил о вознаграждении в 10 млн долларов за информацию, которая позволит задержать россиянина Дмитрия Хорошева, которого американские власти обвинили в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».