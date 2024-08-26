США назначили награду за данные о хакере из Белоруссии
Власти США назначили награду в размере до 2,5 млн долларов за сведения, которые могут привести к аресту и вынесению обвинительного приговора гражданину Белоруссии Владимиру Кадарии. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.
В ведомстве указали, что речь идёт о борьбе с киберпреступностью. По мнению американских властей, Кадария причастен к распространению в период 2013-22 годов вредоносных программ, что могло нанести ущерб миллионам интернет-пользователей.
В Госдепе добавили, что в американском штате Нью-Джерси гражданину Белоруссии заочные обвинения предъявили ещё в 2023 году.
Ранее Минюст США объявил о вознаграждении в 10 млн долларов за информацию, которая позволит задержать россиянина Дмитрия Хорошева, которого американские власти обвинили в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru