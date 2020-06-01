В США полиция застрелила одного из участников беспорядков

В ходе инцидента как минимум один человек погиб, полиция опрашивает свидетелей.

В Америке с начала массовых беспорядков, спровоцированных убийством полицейскими Джорджа Флойда, задержаны около 4-х тысяч человек, пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные телеканала CNN.

Ранее экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за протестами в США может стоять Россия, передает RT. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что «подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что худшее, что может сделать Россия, это начать оправдываться. Он также назвал заявление Сьюзан Райс нелепым и лживым утверждением.