В США полиция застрелила одного из участников беспорядков
В американском Луисвилле полицейские застрелили протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. По данным издания The Independent, инцидент произошел около полуночи. Местная полиция и бойцы Национальной гвардии пытались разогнать собравшуюся толпу. Дело в том, что в городе действует комендантский час и выходить из дома запрещено в это время. Неизвестный из толпы выстрелил в полицейских и солдат — те открыли ответный огонь.
В ходе инцидента как минимум один человек погиб, полиция опрашивает свидетелей.
В Америке с начала массовых беспорядков, спровоцированных убийством полицейскими Джорджа Флойда, задержаны около 4-х тысяч человек, пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные телеканала CNN.
Ранее экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за протестами в США может стоять Россия, передает RT. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что «подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что худшее, что может сделать Россия, это начать оправдываться. Он также назвал заявление Сьюзан Райс нелепым и лживым утверждением.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Скончался генеральный продюсер программы «Поле чудес»
- Названа дата запуска летнего детского отдыха в России
- Почти половине россиян срезали зарплаты
- Пригожин признался в отправке Шнурову сообщений с угрозами
- СМИ: Подполковник МВД с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru