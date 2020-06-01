В Кремле отвергли заявления о причастности к беспорядкам в США
В Кремле внимательно следят за развитием событий в США, но всё происходящее там — внутреннее дело этой страны, в которое Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-советницы бывшего американского лидера Барака Обамы Сьюзан Райс.
Райс в эфире CNN предположила, что массовые беспорядки в США могли быть организованы по «российской методичке». При этом она оговорилась, что это её мнение, поскольку данными американской разведки она сейчас не располагает.
Подобные заявления — ошибочные инсинуации, которые не отражают официальную точку зрения Вашингтона, приводит ТАСС ответ Пескова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывание Райс примером неприкрытой пропаганды и грязным методом информационной манипуляции, пишет «Газета.ру».
Массовые протесты охватили два десятка американских городов после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого полиция заподозрила в оплате сигарет фальшивыми купюрами. Белый полицейский при задержании надавил ему коленом на шею. Флойд позже скончался в реанимации, а полицейского привлекли к ответственности только после начала протестов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru