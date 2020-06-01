Сенатор Морозов призвал не реагировать на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Член комитета по международным делам в эфире НСН назвал обвинения экс-советницы Обамы предсказуемыми, но абсурдными.
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в Соединенных Штатах. В одном из телеинтервью она заявила следующее: «Я бы не удивилась, узнав, что Россия подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что худшее, что может сделать Россия, это начать оправдываться.
«С одной стороны, это выглядит как нелепость, но с другой стороны, мы все её давно ждали. И вот это обвинение прозвучало. Весь мир видел, с чего начались эти протесты, как полицейский убивал темнокожего, весь мир видел, как в рядах появились мародеры, как всё это расползалось по территории всех Соединенных Штатов. Эксперты с экранов объяснили причины волнений. Так что это абсолютно лживое утверждение», - уверен собеседник НСН.
«Невозможно из закулисного центра инспирировать такого рода массовые выступления по всей стране»
Беспорядки в Штатах начались с Миннеаполиса, где от рук полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд. В сети появилось видео, на котором полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он умер в реанимации. После этого в крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе и Фергюсоне вспыхнули беспорядки.
«Думаете, что, делая такие заявления, эта мадам Райс совсем лишена рассудка? Нет, она женщина образованная и вменяемая. Но это четкая задача – увести внимание от собственных проблем в сторону того, что это кто-то разжигает извне. Как России на это реагировать? Никак! На это нельзя реагировать всерьез. Было бы самой большой нелепостью, если бы кто-то из наших официальных лиц на это официально среагировал. И так понятно, что это не мы. Лучше промолчать, чем оправдываться, иначе нас опять начнут в чем-то обвинять», - считает парламентарий Морозов.
Указом Дональда Трампа в Миннеаполисе и еще в 40 городах страны, в том числе и в столице, ввели режим ЧС, затем мэр Миннеаполиса установил комендантский час. С 28 мая полицейские задержали почти 1,7 тыс. протестующих в 22 городах.
Добавим, что это не первый случай, когда Штаты обвиняют Россию в беспорядках. Так, полтора года назад Государственный департамент США заявил, что признаки активности России в ряде публикаций в Интернете оказали влияние на массовые беспорядки в Чили. Причиной начала крупномасштабных волнений в Чили стало решение властей республики о повышении цены проезда в метрополитене столицы страны Сантьяго на 30 песо.
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