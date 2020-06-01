Сенатор Морозов призвал не реагировать на обвинения в причастности России к беспорядкам в США

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в Соединенных Штатах. В одном из телеинтервью она заявила следующее: «Я бы не удивилась, узнав, что Россия подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что худшее, что может сделать Россия, это начать оправдываться.

«С одной стороны, это выглядит как нелепость, но с другой стороны, мы все её давно ждали. И вот это обвинение прозвучало. Весь мир видел, с чего начались эти протесты, как полицейский убивал темнокожего, весь мир видел, как в рядах появились мародеры, как всё это расползалось по территории всех Соединенных Штатов. Эксперты с экранов объяснили причины волнений. Так что это абсолютно лживое утверждение», - уверен собеседник НСН.