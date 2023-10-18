В США полицейский застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего
Заместитель шерифа американского штата Джорджия застрелил чернокожего мужчину, который отсидел в тюрьме 16 лет по неправомерному приговору. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Страж порядка остановил автомобиль 53-летнего Леонарда Аллена Кура из-за нарушения им правил дорожного движения. Мужчина начал сопротивляться.
Полицейский применил электрошокер и дубинку, после чего выстрелил в Кюра. От полученных ранений мужчина скончался.
В 2003 году Кюра признали виновным в вооруженном ограблении аптеки в Дания-Бич. В апреле 2020 года он был оправдан и вышел на свободу.
Суд штата Оклахома ранее реабилитировал американца Перри Лотта, отсидевшего 30 лет за изнасилование и кражу со взломом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru