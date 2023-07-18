В США ребенок случайно застрелил годовалую сестру
18 июля 202319:14
В США трехлетний ребенок случайно застрелил свою годовалую сестру, сообщает РИА Новости со ссылкой на офисе шерифа Сан-Диего.
Накануне утром полицейским позвонили с сообщением о стрельбе. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что ребенок схватил пистолет, который лежал в ненадежном месте. Он выстрелил сестре в голову, впоследствии она умерла в больнице.
Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.
Ранеев штате Мэриленд в результате перестрелки погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ боятся атаковать позиции ВС РФ
- Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале
- В США ребенок случайно застрелил годовалую сестру
- СМИ: «Троицу» отправят из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря 19 июля
- Глава МОК заявил, что не ждет проблем из-за участия россиян в Олимпиаде-2024
- «Автостат»: поддержанные автомобили в России подорожали на 7,8%
- Bloomberg: Президент ЮАР заявил, что арест Путина будет означать объявление войны
- Американскую супермодель арестовали за хранение марихуаны
- Хуснуллин назвал число жителей Мариуполя
- Европарламент призвал не допускать российских спортсменов к Олимпиаде
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru