В США ребенок случайно застрелил годовалую сестру

В США трехлетний ребенок случайно застрелил свою годовалую сестру, сообщает РИА Новости со ссылкой на офисе шерифа Сан-Диего.

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Накануне утром полицейским позвонили с сообщением о стрельбе. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что ребенок схватил пистолет, который лежал в ненадежном месте. Он выстрелил сестре в голову, впоследствии она умерла в больнице.

Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.

Ранеев штате Мэриленд в результате перестрелки погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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