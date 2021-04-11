Иран обвиняет террористов в аварии на ядерном объекте
Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в городе Натанз в Иране возникла вследствие террористического акта. Об этом заявил иранский вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
«Иран осуждает этот отвратительный акт», - цитирует его ТАСС.
Салехи, обратившись к мировому сообществу и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), напомнил о необходимости вести борьбу с «ядерным терроризмом».
Вице-президент Ирана заявил, что власти оставляют за собой право на ответные действия в отношении участников теракта, пишет Газета.ru.
Ранее 11 апреля сообщалось об аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз. В результате инцидента в распределительной электросети никто не пострадал, экологический вред не зафиксирован.
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