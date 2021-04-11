Иран обвиняет террористов в аварии на ядерном объекте

«Иран осуждает этот отвратительный акт», - цитирует его ТАСС.

Салехи, обратившись к мировому сообществу и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), напомнил о необходимости вести борьбу с «ядерным терроризмом».

Вице-президент Ирана заявил, что власти оставляют за собой право на ответные действия в отношении участников теракта, пишет Газета.ru.

Ранее 11 апреля сообщалось об аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз. В результате инцидента в распределительной электросети никто не пострадал, экологический вред не зафиксирован.

