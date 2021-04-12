При аварии на ядерном объекте пострадали представители атомного агентства Ирана

«С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия»,— сообщило агентство. Его состояние оценивается, как стабильное.

11 апреля сообщалось об аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Инцидент произошел в распределительной электросети. Экологический вред не зафиксирован.

Авария возникла вследствие террористического акта. Об этом заявил иранский вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

