При аварии на ядерном объекте пострадали представители атомного агентства Ирана
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди получил травмы при посещении ядерного объекта, сообщает иранское государственное агентство телевещания.
«С официальным спикером Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди произошел инцидент во время его командировки на ядерный объект в Натанзе, где сегодня утром произошла диверсия»,— сообщило агентство. Его состояние оценивается, как стабильное.
11 апреля сообщалось об аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз. Инцидент произошел в распределительной электросети. Экологический вред не зафиксирован.
Авария возникла вследствие террористического акта. Об этом заявил иранский вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
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