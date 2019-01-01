В мире

В США подготовили санкции против «Северного потока-2»

14 мая07:26

В Сенате США подготовили законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». Пакет ограничительных мер направлен против компаний и лиц, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, пишет американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на копию документа.

Законопроект, подготовленный республиканцем Тед Крузом и демократом Джин Шейхин, предусматривает запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов, а также заморозку в Америке финансовых активов продавцов или арендодателей морских судов, используемых для строительства газопровода, пишет Life.ru.

Также под санкции попадают предоставляющие финансовую или техническую поддержу этих судов компании и лица. Как отмечает РИА ФАН, ограничительные меры могут также коснуться компаний, занимающихся строительством «Турецкого потока».

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Напомним, что запуск «Северного потока-2» запланирован на конец текущего года. Ранее совет ЕС утвердил окончательно газовую директиву с учётом поправок. Главное правило — запрет на владение компанией-поставщиком газа трубой. Это означает, что компания-оператор «Северного потока – 2» должна быть независимой от «Газпрома», а также, что 50% пропускной способности газопровода будет зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, какие плюсы и минусы она несёт для российского проекта.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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