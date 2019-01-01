В США подготовили санкции против «Северного потока-2»

В Сенате США подготовили законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». Пакет ограничительных мер направлен против компаний и лиц, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, пишет американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на копию документа.

Законопроект, подготовленный республиканцем Тед Крузом и демократом Джин Шейхин, предусматривает запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов, а также заморозку в Америке финансовых активов продавцов или арендодателей морских судов, используемых для строительства газопровода, пишет Life.ru.

Также под санкции попадают предоставляющие финансовую или техническую поддержу этих судов компании и лица. Как отмечает РИА ФАН, ограничительные меры могут также коснуться компаний, занимающихся строительством «Турецкого потока».