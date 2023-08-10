В США перенесли церемонию вручения премий «Эмми»
В США ежегодной церемонии вручения премии «Эмми» в этом году не будет. Её перенесли на середину января будущего года, сообщает агентство Associated Press.
Причиной этого стала забастовка актеров и сценаристов Голливуда. Организаторы подтвердили, что мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе в Peacock Theater 15 января.
Мероприятие пройдет в Peacock Theater на сцене LA Live в центре Лос-Анджелеса в день памяти Мартина Лютера Кинга-младшего, это ежегодный праздник, который в следующем году будет отмечаться в США в день рождения общественного деятеля — 15 января.
Агентство отмечает, что в январе кроме «Эмми» пройдет вручение премий «Золотой глобус» (7 января) и Critic's Choice Awards (14 января).
Больше всего в этом году номинаций собрал телеканал HBO, а три его сериала — «Наследники», «Одни из нас» и «Белый лотос» — номинированы в общей сложности на 74 награды.
Ранее стало известно, что церемония награждения премии «Ника» в 2023 году не состоится, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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