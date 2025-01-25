В США переименовали Мексиканский залив в Американский
США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Такое распоряжение дал глава Белого дома Дональд Трамп.
Американский лидер также присвоил новое имя горе Денали на Аляске, теперь она называется Мак-Кинли. Об этом сообщило министерство внутренних дел Соединенных Штатов.
«Эти изменения подтверждают стремление США сохранить исключительное наследие страны и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Однако изменение названия Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне, отмечает агентство Reuters.
Ранее Трамп заявил, что Канада могла бы получить значительные налоговые послабления, если бы вошла в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru