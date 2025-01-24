Трамп предложил Канаде налоговые льготы в обмен на вступление в состав США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы получить значительные налоговые послабления, если бы вошла в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.
Во время визита в Северную Каролину он отметил, что канадские граждане избавились бы от высокой налоговой нагрузки, а также получили бы более качественное медицинское обслуживание и дополнительные гарантии безопасности.
Ранее Трамп уже высказывал идею о присоединении Канады к США.
Однако власти страны последовательно отвергали такие предложения, подчеркивая свою независимость и национальную идентичность, передает «Радиоточка НСН».
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