Трамп предложил Канаде налоговые льготы в обмен на вступление в состав США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы получить значительные налоговые послабления, если бы вошла в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

Во время визита в Северную Каролину он отметил, что канадские граждане избавились бы от высокой налоговой нагрузки, а также получили бы более качественное медицинское обслуживание и дополнительные гарантии безопасности.

СМИ: Канада может ввести пошлины как ответ Трампу

Ранее Трамп уже высказывал идею о присоединении Канады к США.

Однако власти страны последовательно отвергали такие предложения, подчеркивая свою независимость и национальную идентичность, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КанадаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры