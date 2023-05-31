В США ответили на возможность передачи ракет ATACMS Украине

Американская администрация заявила об отсутствии изменений в политике поставок оружия, комментируя возможность передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мне нечего объявить касательно изменений нашей политики», — указала она.

Ранее президента США Джо Байдена попросили передать Украине ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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