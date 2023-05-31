В США ответили на возможность передачи ракет ATACMS Украине
31 мая 202302:25
Американская администрация заявила об отсутствии изменений в политике поставок оружия, комментируя возможность передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мне нечего объявить касательно изменений нашей политики», — указала она.
Ранее президента США Джо Байдена попросили передать Украине ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru