СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины

По данным издания, американские чиновники сообщили киевским коллегам, что не имеют лишних снарядов c радиусом действия 300 километров.

«Передача ATACMS... приведет к истощению американских запасов и нанесет урон готовности ВС США к будущему сражению», — отмечает Politico.

Издание указывает, что Вашингтон намерен поддерживать определенный объем боеприпасов на складах. По словам представителя Пентагона, есть другие способы предоставить украинским военным возможность для ударов по целям, пишет Газета.ру.

В то же время Украина рассматривает возможность попросить Соединенные Штаты одобрить покупку ATACMS у кого-либо из союзников на средства финансовой помощи США, сообщает РИА ФАН. Отмечается, что такие ракеты есть у Южной Кореи, Польши, Греции, Турции, Катара, Бахрейна.

