СМИ: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины
США заявили, что у них нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS для передачи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, американские чиновники сообщили киевским коллегам, что не имеют лишних снарядов c радиусом действия 300 километров.
«Передача ATACMS... приведет к истощению американских запасов и нанесет урон готовности ВС США к будущему сражению», — отмечает Politico.
Издание указывает, что Вашингтон намерен поддерживать определенный объем боеприпасов на складах. По словам представителя Пентагона, есть другие способы предоставить украинским военным возможность для ударов по целям, пишет Газета.ру.
В то же время Украина рассматривает возможность попросить Соединенные Штаты одобрить покупку ATACMS у кого-либо из союзников на средства финансовой помощи США, сообщает РИА ФАН. Отмечается, что такие ракеты есть у Южной Кореи, Польши, Греции, Турции, Катара, Бахрейна.
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