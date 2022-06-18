СМИ: США приостановили продажу Киева беспилотников Gray Eagle
США приостановили сделку по продаже Киеву беспилотников MQ-1C Gray Eagle, опасаясь, что аппараты могут попасть в руки российских специалистов. Об этом сообщает Reuters.
Вашингтон планировать продать украинской стороне четыре MQ-1C Gray Eagle стоимостью $10 млн каждый. Такие БПЛА способны находиться в воздухе до 30 часов и вмещают четыре управляемые ракеты Hellfire, четыре корректируемые бомбы Viper Strike или восемь зенитных ракет Stinger.
«Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России», — отмечается в материале.
По данным источников Reuters, сделку по продаже беспилотников уже одобрил Белый дом, однако теперь Пентагон пересматривает договоренности. Сроки принятия окончательного решения не уточняются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- СМИ: Европа начала использовать запасенный на зиму газ
- Бывший американский сенатор назвал Байдена худшим президентом США
- СМИ: США приостановили продажу Киева беспилотников Gray Eagle
- Путин: Нецелесообразно штурмовать укрепрайоны под Донецком
- Глава МИД Украины рассказал о предложениях Киеву «прекратить сопротивление»
- Мединский высказался о возможности смены позиции западных стран в отношении России
- Алиханов: Литва запретит транзит санкционных железнодорожных грузов в Калининград
- Приложение «МКБ онлайн» больше недоступно в App Store
- Путин заявил о развитии отношений с Боснией и Герцеговиной, несмотря на санкции
- Додик поблагодарил Путина за продление цены на газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru