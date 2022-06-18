СМИ: США приостановили продажу Киева беспилотников Gray Eagle

США приостановили сделку по продаже Киеву беспилотников MQ-1C Gray Eagle, опасаясь, что аппараты могут попасть в руки российских специалистов. Об этом сообщает Reuters.

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Вашингтон планировать продать украинской стороне четыре MQ-1C Gray Eagle стоимостью $10 млн каждый. Такие БПЛА способны находиться в воздухе до 30 часов и вмещают четыре управляемые ракеты Hellfire, четыре корректируемые бомбы Viper Strike или восемь зенитных ракет Stinger.

«Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России», — отмечается в материале.

По данным источников Reuters, сделку по продаже беспилотников уже одобрил Белый дом, однако теперь Пентагон пересматривает договоренности. Сроки принятия окончательного решения не уточняются.

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ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаСША
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