В США оценили возможность переговоров с Россией по Украине
Переговоры с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины возможны только при демонстрации России заинтересованности в дипломатическом урегулировании, сообщил в эфире CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, на данный момент РФ «не придерживается» такой позиции. «Всегда есть ценность в дипломатии, если стороны, о которых идет речь, в данном случае Россия, действительно, заинтересованы в значимом дипломатическом взаимодействии. А то, что мы видим, по крайней мере, в последнее время, говорит об обратном», – отметил глава американской дипломатии.
Администрация президента США дала понять президенту Украины, что пора заканчивать кровопролитие и садиться за стол переговоров. Американский лидер Джо Байден вынужден сдерживать украинский режим, чтобы противостояние Москвы и Вашингтона не переросло в полномасштабный конфликт.
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