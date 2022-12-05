В США оценили возможность переговоров с Россией по Украине

По его словам, на данный момент РФ «не придерживается» такой позиции. «Всегда есть ценность в дипломатии, если стороны, о которых идет речь, в данном случае Россия, действительно, заинтересованы в значимом дипломатическом взаимодействии. А то, что мы видим, по крайней мере, в последнее время, говорит об обратном», – отметил глава американской дипломатии.

Администрация президента США дала понять президенту Украины, что пора заканчивать кровопролитие и садиться за стол переговоров. Американский лидер Джо Байден вынужден сдерживать украинский режим, чтобы противостояние Москвы и Вашингтона не переросло в полномасштабный конфликт.

