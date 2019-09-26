В США оценили реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине
Американские СМИ и соцсети обратили внимание на выражение лица украинского президента Владимира Зеленского во время совместного с президентом США Дональдом Трампом общения с журналистами на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как пишет журнал Esquire, глава Белого дома посвятил часть своего монолога проблеме коррупции на Украине и тому, как на Зеленского легла обязанность с ней справиться, в частности отметив якобы коррупцию с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в руководстве украинской газовой компании. В той же речи Трамп обвинил семейство Байдена в получении взятки от Китая, и как отмечает издание, без каких-либо доказательств.
«Он бредил по поводу "30 000 пропавших писем" Хиллари Клинтон. Он обвинил Барака Обаму в аннексии Крыма Россией. Один Бог знает, что Зеленский думал обо всем этом. Он бывший стендап-комик, так что, может быть, он думал, что оказался на неком странном выступлении в духе Энди Кауфмана. Но спектакль слабоумия подошел к концу, когда президент сказал Зеленскому: “Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему”. Выражения лица Зеленского было бесценным», — цитирует спецкор НСН публикацию Esquire.
Trump: "I really hope you and President Putin get together and can solve your problem."— Mike Hayes (@michaelhayes) September 25, 2019
Zelensky: pic.twitter.com/mqU3PMGZxk
Оценили реакцию Зеленского и пользователи соцсетей. Так, например, журналист и историк Джош Маршалл опубликовал отрывок из телетрансляции встречи президентов, на котором, по его словам, «выражение экзистенциального террора появляется на лице Зеленского, когда Трамп отвечает на вопрос о военной помощи, предлагая Зеленскому разобраться с Путиным».
Look of existential terror descends over Zelensky's face as Trump responds to question about military aid with suggestion that Zelensky work things out with Putin. pic.twitter.com/XmsyMi3cbj— Josh Marshall (@joshtpm) September 25, 2019
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Вместе стояли в очереди». Зеленский рассказал подробности общения с Лавровым
- Больше 50 человек пострадали при жесткой посадке Боинга в Барнауле
- Новости за ночь: 56 россиян пострадали при аварийной посадке «Боинга»
- В США оценили реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине
- «Локомотив» вылетел из Кубка России после матча с «Балтикой»