В США оценили реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине

Американские СМИ и соцсети обратили внимание на выражение лица украинского президента Владимира Зеленского во время совместного с президентом США Дональдом Трампом общения с журналистами на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как пишет журнал Esquire, глава Белого дома посвятил часть своего монолога проблеме коррупции на Украине и тому, как на Зеленского легла обязанность с ней справиться, в частности отметив якобы коррупцию с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в руководстве украинской газовой компании. В той же речи Трамп обвинил семейство Байдена в получении взятки от Китая, и как отмечает издание, без каких-либо доказательств.

«Он бредил по поводу "30 000 пропавших писем" Хиллари Клинтон. Он обвинил Барака Обаму в аннексии Крыма Россией. Один Бог знает, что Зеленский думал обо всем этом. Он бывший стендап-комик, так что, может быть, он думал, что оказался на неком странном выступлении в духе Энди Кауфмана. Но спектакль слабоумия подошел к концу, когда президент сказал Зеленскому: “Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему”. Выражения лица Зеленского было бесценным», — цитирует спецкор НСН публикацию Esquire.