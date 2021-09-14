В Москве задержали залезших на звезду здания МГУ руферов
14 сентября 202121:59
Полиция задержала четырех руферов, которые в День города залезли на звезду на шпиле главного здания Московского госуниверситета на Воробьевых горах. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в отношении всех задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Им грозит штраф или арест до 15 суток.
В настоящее время задержанные отпущены.
Высота шпиля здания МГУ составляет 26 метров. Высота самого здания 182 метра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru