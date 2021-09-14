В Москве задержали залезших на звезду здания МГУ руферов

Полиция задержала четырех руферов, которые в День города залезли на звезду на шпиле главного здания Московского госуниверситета на Воробьевых горах. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в отношении всех задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Им грозит штраф или арест до 15 суток.

В настоящее время задержанные отпущены.

Высота шпиля здания МГУ составляет 26 метров. Высота самого здания 182 метра.

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ФОТО: РИА Новости
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