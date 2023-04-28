В США отложили избрание меры пресечения обвиняемому в утечке секретных документов

Суд Массачусетса не принял решения по мере пресечения в отношении военнослужащего ВВС США Джека Тейшейры, который обвиняется в утечке секретных документов Министерства обороны, сообщает CNN.

СМИ: В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных материалов Пентагона

Cудья Дэвид Хеннесси не смог определиться, стоит ли оставлять 21-летнего молодого человека под стражей или освободить его под залог. Федеральные прокуроры просили оставить его под стражей. Прокуратура настаивает, что Тейшейра может иметь доступ к секретным документам и вновь выложить их в открытый доступ, а также предпримет попытку покинуть страну.

Ранее в соцсети попали документы Пентагона, в которых описывается состояние ВСУ, а также и планы США и НАТО по укреплению украинской армии. По делу об утечках арестовали Тейшейру, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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