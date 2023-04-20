СМИ: В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных материалов Пентагона

Чиновники США допустили карательные меры в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в утечке секретных документов военнослужащий Джек Тейшейра, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского минобороны.

Отмечается, что в нынешней ситуации подразделение оказалось под пристальным вниманием, есть стремление привлечь к ответственности всех, кто прямо или косвенно причастен к произошедшему.