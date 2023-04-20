СМИ: В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных материалов Пентагона

Чиновники США допустили карательные меры в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в утечке секретных документов военнослужащий Джек Тейшейра, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского минобороны.

Отмечается, что в нынешней ситуации подразделение оказалось под пристальным вниманием, есть стремление привлечь к ответственности всех, кто прямо или косвенно причастен к произошедшему.

СМИ заявили, что обвиняемый в утечках документов Пентагона может получить 15 лет тюрьмы

Некоторые из опубликованных в интернете секретных документов Пентагона не соответствуют действительности, заявил ранее в интервью CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал ряд утекших в Сеть документов «объектом манипуляции». Столтенберг усомнился, что они повлияют на отношения США с союзниками в Европе и с Украиной.

По делу о публикации документов арестован 21-летний военный Джек Тейшейра. Он служит в ВВС Национальной гвардии США. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о причастности главы Белого дома Джо Байдена к утечке секретных файлов Пентагона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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