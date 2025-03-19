В США опубликованы документы об убийстве Кеннеди

США опубликовали рассекреченные документы об убийстве экс-президента Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию на сайте американского национального архива.

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В ней сказано, что в соответствии с директивой главы государства Дональда Трампа все ранее засекреченные данные, являющиеся частью коллекции документов об убийстве Кеннеди, публикуются.

Ранее Федеральное бюро расследований США обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: DPA / ИТАР-ТАСС
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