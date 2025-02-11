СМИ: ФБР нашло новые нерассекреченные документы по убийству Кеннеди

Федеральное бюро расследований США обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди, сообщает Axios.

«Любитель правды»: Трамп хочет «хайпануть» на секретных документах об убийстве Кеннеди

Портал пишет, что всего ведомство нашло 14 тысяч страниц засекреченных материалов. Их содержание не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, рассекречивающий документы об убийстве Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: DPA / ИТАР-ТАСС
ТЕГИ:Президент СШАФБРСША

Горячие новости

Все новости

партнеры