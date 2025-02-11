СМИ: ФБР нашло новые нерассекреченные документы по убийству Кеннеди
11 февраля 202506:33
Федеральное бюро расследований США обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди, сообщает Axios.
Портал пишет, что всего ведомство нашло 14 тысяч страниц засекреченных материалов. Их содержание не уточняется.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, рассекречивающий документы об убийстве Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru