«Любитель правды»: Трамп хочет «хайпануть» на секретных документах об убийстве Кеннеди
Константин Блохин заявил НСН, что Трамп рассекретит документы об убийстве Кеннеди, чтобы обвинить своих предшественников в сокрытии правды от народа.
Убийство Джона Кеннеди по-прежнему считается ключевой темой для американской общественности, поэтому Дональд Трамп добавит себе политических очков после рассекречивания документов, заявил НСН научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Внук Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал решение действующего американского лидера Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с убийством его деда, пишет Sky News. По его словам, это использование имени 35-го президента США в качестве политической опоры. Шлоссберг уверен, что убийство 35-го президента США было не частью неизбежного грандиозного плана, а лишь трагедией. Блохин подтвердил, что Трамп пытается играть на теме, которая волнует простых американцев.
«Убийство Кеннеди, возможная высадка на Луну, события 11 сентября – это ключевые темы для американской общественности. Конечно, Трамп хочет сыграть на этом, на материалах об убийстве Кеннеди. Он просто хочет получить популярность. Понятно, что множество версий сегодня относительно этого убийства. Никто не знает, кто был причастен, исполнитель в принципе понятен, но заказчик все еще скрыт. Поэтому Трамп хочет хайпануть на этом, увеличить свой политический рейтинг, показать, что он любит правду. Он подчеркнет, что предыдущие президенты скрывали правду от народа. Задача здесь понятна», - объяснил он.
По его словам, эти документы скоро бы и так рассекретили, а Трамп просто играет на этом. При этом внук Кеннеди просто защищает фамильную историю, в его словах политики нет, добавил Блохин.
«Документы подходят к времени рассекречивания, прошло больше 50 лет. Их уже и так, скорее всего, должны рассекретить. Это не отвлечение от других проблем, Трамп столько заявлений делает по Гренландии и так далее, что здесь и отвлекать не надо. Это сугубо влияет на восприятие Трампа. Почему внук Кеннеди выступает против, мы не знаем, можем только догадываться. Здесь больше речь про защиту фамильной истории», - заключил собеседник НСН.
После публикации некоторых документов по делу Кеннеди в 2022 году в Национальном управлении архивов США заявили, что 97% информации стало общедоступным. Трамп во время своего первого президентского срока в 2017 году обещал, что опубликует оставшиеся материалы. Это примерно три тысячи документов, передает «Радиоточка НСН».
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