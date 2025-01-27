«Любитель правды»: Трамп хочет «хайпануть» на секретных документах об убийстве Кеннеди

«Убийство Кеннеди, возможная высадка на Луну, события 11 сентября – это ключевые темы для американской общественности. Конечно, Трамп хочет сыграть на этом, на материалах об убийстве Кеннеди. Он просто хочет получить популярность. Понятно, что множество версий сегодня относительно этого убийства. Никто не знает, кто был причастен, исполнитель в принципе понятен, но заказчик все еще скрыт. Поэтому Трамп хочет хайпануть на этом, увеличить свой политический рейтинг, показать, что он любит правду. Он подчеркнет, что предыдущие президенты скрывали правду от народа. Задача здесь понятна», - объяснил он.

По его словам, эти документы скоро бы и так рассекретили, а Трамп просто играет на этом. При этом внук Кеннеди просто защищает фамильную историю, в его словах политики нет, добавил Блохин.

«Документы подходят к времени рассекречивания, прошло больше 50 лет. Их уже и так, скорее всего, должны рассекретить. Это не отвлечение от других проблем, Трамп столько заявлений делает по Гренландии и так далее, что здесь и отвлекать не надо. Это сугубо влияет на восприятие Трампа. Почему внук Кеннеди выступает против, мы не знаем, можем только догадываться. Здесь больше речь про защиту фамильной истории», - заключил собеседник НСН.

После публикации некоторых документов по делу Кеннеди в 2022 году в Национальном управлении архивов США заявили, что 97% информации стало общедоступным. Трамп во время своего первого президентского срока в 2017 году обещал, что опубликует оставшиеся материалы. Это примерно три тысячи документов, передает «Радиоточка НСН».

