ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вакцинацию всех детей без исключения, поскольку они менее всего подвержены тяжелому заболеванию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экспертов организации.

В заявление также указывается, что в ряде стран наблюдается низкий уровень вакцинации тех, кто подвергнут намного большему риску тяжело заболеть.

Ранее в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной» и поможет человечеству справиться с эпидемией коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗВакцинация
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