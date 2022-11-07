В США назвали наплыв мигрантов «тягчайшим преступлением» Байдена
Наплыв нелегально пересекающих границу США мигрантов из Мексики стал «тягчайшим преступлением» американского президента Джо Байдена. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеканал опубликовал видео перехода толпой мигрантов пограничной реки Рио-Гранде. Люди спокойно пересекают ее, не встречая сопротивления со стороны пограничных служб, отмечает телеканал «360».
«Этим мигрантам известно, что при Байдене их пропустят на американскую землю, когда они того захотят», — подчеркнул телеведущий.
Карлсон назвал подобное отношение к мигрантам «тягчайшим преступлением», совершенным против США, пишет «Свободная пресса».
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