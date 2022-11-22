В США обнародуют итоги медицинского обследования Байдена

Пресс-секретарь заявила, что, со слов врача, Байден находится в добром здравии и поддерживает активный образ жизни.

Ряд экспертов отмечают, что самый пожилой в истории президент США, несмотря на некоторые странности в поведении, проводит продуманную политику. Сам же американский президент не исключил выдвижение своей кандидатуры на второй срок.

Ранее Байден заявил, что считает смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

