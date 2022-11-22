В США обнародуют итоги медицинского обследования Байдена
Лидер США Джо Байден в ближайшее время пройдет ежегодную оценку состояния здоровья, ее итоги обнародуют. Об этом, сославшись на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило агентство Reuters.
Пресс-секретарь заявила, что, со слов врача, Байден находится в добром здравии и поддерживает активный образ жизни.
Ряд экспертов отмечают, что самый пожилой в истории президент США, несмотря на некоторые странности в поведении, проводит продуманную политику. Сам же американский президент не исключил выдвижение своей кандидатуры на второй срок.
Ранее Байден заявил, что считает смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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