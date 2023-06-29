В США обещали продолжить вводить санкции против ЧВК «Вагнер»

Власти Соединенных Штатов пообещали дальше вводить санкции против ЧВК «Вагнер» и лиц, которые связаны с ней, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заместителя главы пресс-службы Госдепа Веданта Пателя.

Госдеп выразил опасение из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

«Мы лишь утверждаем, что за ЧВК „Вагнер“ числится очень ясный список. Поэтому они и основатель группы Евгений Пригожин находятся под санкциями, и США продолжат принимать меры для привлечения их к ответственности», — отметил он.

Также дипломат указал, что присутствие частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии может оказать дестабилизирующее влияние на республику и соседние страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СанкцииСШАЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры