В США обещали продолжить вводить санкции против ЧВК «Вагнер»
Власти Соединенных Штатов пообещали дальше вводить санкции против ЧВК «Вагнер» и лиц, которые связаны с ней, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заместителя главы пресс-службы Госдепа Веданта Пателя.
«Мы лишь утверждаем, что за ЧВК „Вагнер“ числится очень ясный список. Поэтому они и основатель группы Евгений Пригожин находятся под санкциями, и США продолжат принимать меры для привлечения их к ответственности», — отметил он.
Также дипломат указал, что присутствие частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии может оказать дестабилизирующее влияние на республику и соседние страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru