В США обещали продолжить вводить санкции против ЧВК «Вагнер»

«Мы лишь утверждаем, что за ЧВК „Вагнер“ числится очень ясный список. Поэтому они и основатель группы Евгений Пригожин находятся под санкциями, и США продолжат принимать меры для привлечения их к ответственности», — отметил он.

Также дипломат указал, что присутствие частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии может оказать дестабилизирующее влияние на республику и соседние страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

