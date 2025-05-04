Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа в день
Президент России Владимир Путин сообщил, что занимается спортом по полтора часа в день. Об этом Путин рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», показывая свою кремлевскую квартиру.
Как оказалось, в квартире есть даже спортзал. Путин отметил, что по утрам он регулярно занимается физическими упражнениями.
На вопрос о том, сколько времени в день он уделяет спорту, президент ответил, что это занимает около полутора часов. Путин добавил, что старается плавать, а также выходит на лёд, чтобы обеспечить себе более интенсивную кардионагрузку.
Ранее Путин сообщил, что внуки могут приезжать к нему в кремлевскую резиденцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru