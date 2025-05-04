Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа в день

Как оказалось, в квартире есть даже спортзал. Путин отметил, что по утрам он регулярно занимается физическими упражнениями.

На вопрос о том, сколько времени в день он уделяет спорту, президент ответил, что это занимает около полутора часов. Путин добавил, что старается плавать, а также выходит на лёд, чтобы обеспечить себе более интенсивную кардионагрузку.

Ранее Путин сообщил, что внуки могут приезжать к нему в кремлевскую резиденцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».