В Ростовской области демонтировали две скульптуры казака-коллаборациониста

4 мая в Ростовской области в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской сотрудники правоохранительных органов демонтировали две скульптуры атаману-коллаборационисту Петру Краснову. Об этом говорится в Telegram-канале «Всероссийского Казачьего Общества».

По данным источника, владельца музея Владимира Мелихова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Производство и распространение экстремистских материалов». Ему назначили наказание в виде административного штрафа.

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Отмечается, что до этого сотрудники правоохранительных органов уже находили в учреждении документы и литературу, а также картины с изображением предателей.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны Петр Краснов примкнул к войскам нацистской Германии. Позже его выдали СССР и в 1947 году казнили. В 1997 году Военная коллегия Верховного суда России признала Краснова обоснованно осужденным и не подлежащим реабилитации.

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ФОТО: Telegram-канал «Всероссийского Казачьего Общества»
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