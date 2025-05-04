В Ростовской области демонтировали две скульптуры казака-коллаборациониста
4 мая в Ростовской области в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской сотрудники правоохранительных органов демонтировали две скульптуры атаману-коллаборационисту Петру Краснову. Об этом говорится в Telegram-канале «Всероссийского Казачьего Общества».
По данным источника, владельца музея Владимира Мелихова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Производство и распространение экстремистских материалов». Ему назначили наказание в виде административного штрафа.
Отмечается, что до этого сотрудники правоохранительных органов уже находили в учреждении документы и литературу, а также картины с изображением предателей.
Известно, что в годы Великой Отечественной войны Петр Краснов примкнул к войскам нацистской Германии. Позже его выдали СССР и в 1947 году казнили. В 1997 году Военная коллегия Верховного суда России признала Краснова обоснованно осужденным и не подлежащим реабилитации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru