В Ростовской области демонтировали две скульптуры казака-коллаборациониста

4 мая в Ростовской области в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской сотрудники правоохранительных органов демонтировали две скульптуры атаману-коллаборационисту Петру Краснову. Об этом говорится в Telegram-канале «Всероссийского Казачьего Общества».

По данным источника, владельца музея Владимира Мелихова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Производство и распространение экстремистских материалов». Ему назначили наказание в виде административного штрафа.