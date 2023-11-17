В США не увидели проблем в том, что Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором»

В Белом доме заявили, что личные выпады президента США в адрес лидера КНР Си Цзиньпина не станут помехой для дальнейшего сотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя американской администрации Джона Кирби.

«Диктатор» и соперничество: Как прошли переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Его попросили прокомментировать, какие последствия для американо-китайских отношений повлекли слова Байдена о Си Цзиньпине о том, что он диктатор.

Кирби отказался комментировать слова президента и заявил, что не станет говорить за председателя КНР.

Китай резко отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:КитайСШАСи ЦзиньпинДжо Байден

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