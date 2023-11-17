В США не увидели проблем в том, что Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором»
В Белом доме заявили, что личные выпады президента США в адрес лидера КНР Си Цзиньпина не станут помехой для дальнейшего сотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя американской администрации Джона Кирби.
Его попросили прокомментировать, какие последствия для американо-китайских отношений повлекли слова Байдена о Си Цзиньпине о том, что он диктатор.
Кирби отказался комментировать слова президента и заявил, что не станет говорить за председателя КНР.
Китай резко отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США не увидели проблем в том, что Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором»
- Один человек погиб в автоаварии с маршруткой под Екатеринбургом
- Актер Петров вышел в свет с «внезапной» женой
- Девушка осталась без ног после перехода ж/д путей в наушниках
- Бизнесмен Дотком: Россия по итогам 2023 года заработает больше США
- В Астрахани на месте обрушения дома ведутся поиски жильцов двух квартир
- США и Китай восстановят контакты между военачальниками
- SpaceX перенесла второй испытательный запуск корабля Starship
- Жертвами удара по дому на юге Газы стали семь человек
- Замглавы дагестанского Буйнакска ампутировали кисть после взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru