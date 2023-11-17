В США не увидели проблем в том, что Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором»

Его попросили прокомментировать, какие последствия для американо-китайских отношений повлекли слова Байдена о Си Цзиньпине о том, что он диктатор.

Кирби отказался комментировать слова президента и заявил, что не станет говорить за председателя КНР.

Китай резко отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

