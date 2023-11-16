В МИД КНР назвали безответственным заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай резко отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором». Позицию Пекина озвучила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Ранее американский и китайский лидеры провели переговоры на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, напоминает «Свободная пресса». После встречи Байден заявил, что не изменил мнения о Си Цзиньпине как о «диктаторе», пишет Ura.ru.
Мао Нин назвала высказывание американского президента «крайне ошибочным и безответственным».
«Китай решительно выступает против политических манипуляций», — цитирует дипломата РИА Новости.
Представитель МИД добавила, что существуют «люди со скрытыми мотивами», пытающиеся спровоцировать и подорвать отношения Пекина и Вашингтона, однако эти попытки не увенчаются успехом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru