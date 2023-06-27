В США не увидели перемещения ядерного оружия РФ в Белоруссию

В Вашингтоне отметили, что не видят причин для коррекции собственных ядерных и неядерных сил. Во внешнеполитическом ведомстве США указали на наличие налаженных каналов связи с Москвой по вопросам оружия массового уничтожения.

«Как ядерная держава, Россия несет особую ответственность за поддержание командования, контроля и распоряжение своими ядерными силами и за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, ставящие под угрозу стратегическую стабильность», - сказали в ведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о перемещении в республику значительного количества российских тактических ядерных вооружений, передает «Радиоточка НСН».

