В США не увидели перемещения ядерного оружия РФ в Белоруссию
Соединенные Штаты не зафиксировали изменений в расположении ядерных сил России. Об этом изданию «Лента.ру» заявили в американском Госдепартаменте.
В Вашингтоне отметили, что не видят причин для коррекции собственных ядерных и неядерных сил. Во внешнеполитическом ведомстве США указали на наличие налаженных каналов связи с Москвой по вопросам оружия массового уничтожения.
«Как ядерная держава, Россия несет особую ответственность за поддержание командования, контроля и распоряжение своими ядерными силами и за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, ставящие под угрозу стратегическую стабильность», - сказали в ведомстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о перемещении в республику значительного количества российских тактических ядерных вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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