В США не увидели перемещения ядерного оружия РФ в Белоруссию

Соединенные Штаты не зафиксировали изменений в расположении ядерных сил России. Об этом изданию «Лента.ру» заявили в американском Госдепартаменте.

Лукашенко заявил, что Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил

В Вашингтоне отметили, что не видят причин для коррекции собственных ядерных и неядерных сил. Во внешнеполитическом ведомстве США указали на наличие налаженных каналов связи с Москвой по вопросам оружия массового уничтожения.

«Как ядерная держава, Россия несет особую ответственность за поддержание командования, контроля и распоряжение своими ядерными силами и за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, ставящие под угрозу стратегическую стабильность», - сказали в ведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о перемещении в республику значительного количества российских тактических ядерных вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссияРоссияГосдеп США

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