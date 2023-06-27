Лукашенко заявил, что Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Согласились, что мы за газ их (российский – ред. НСН) и нефть будем рассчитываться российским рублем. Нам уже доллар не надо менять», - сказал Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что размещение ядерного оружия было его требованием к России

Он отметил, что белорусские власти не могут себя подло вести. По словам Лукашенко, без России «нам бы была хана».

Ранее государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что единство Белоруссии и России – это ответ на беспрецедентное давление со стороны Запада. Он отметил, что экономическое сближение стран и военно-политическое взаимодействие являются важными пунктами безопасности, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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