Лукашенко заявил, что Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Согласились, что мы за газ их (российский – ред. НСН) и нефть будем рассчитываться российским рублем. Нам уже доллар не надо менять», - сказал Лукашенко.