Лукашенко заявил, что Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил. Об этом сообщило агентство БелТА.
«Согласились, что мы за газ их (российский – ред. НСН) и нефть будем рассчитываться российским рублем. Нам уже доллар не надо менять», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что белорусские власти не могут себя подло вести. По словам Лукашенко, без России «нам бы была хана».
Ранее государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что единство Белоруссии и России – это ответ на беспрецедентное давление со стороны Запада. Он отметил, что экономическое сближение стран и военно-политическое взаимодействие являются важными пунктами безопасности, сообщает «Радиоточка НСН».
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