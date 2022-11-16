В США не подтвердили сообщения о якобы упавших в Польше ракетах

Министерство обороны США не подтверждает сообщения польских СМИ о якобы двух упавших на территории страны ракетах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского генерала Патрика Райдера.

Премьер Польши созвал срочную встречу по безопасности и обороны

Ранее некоторые польские СМИ сообщили, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание комитета правительства по вопросам безопасности якобы из-за падения двух ракет в Люблинском воеводстве.

При этом пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер призвал журналистов не публиковать неподтвержденную информацию.

В Министерстве обороны России сообщили, что сообщения СМИ Польши и властей о якобы падении российских ракет на территории этой страны является провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:РакетаПольшаСША
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