Премьер Польши созвал срочную встречу по безопасности и обороны

«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решил созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — заявил Мюллер.

По его словам, все представленные во время совещания данные будут обнародованы обществу, «если это будет возможно».

Кроме того, польские военно-воздушные силы подняли в воздух истребители.

В Министерстве обороны России сообщили, что сообщения СМИ Польши и властей о якобы падении российских ракет на территории этой страны является провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

