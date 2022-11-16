Премьер Польши созвал срочную встречу по безопасности и обороны

Глава правительства Польши созвал встречу комитета по вопросам безопасности и обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Петра Мюллера после сообщений о падении двух ракет на территорию страны.

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«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решил созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — заявил Мюллер.

По его словам, все представленные во время совещания данные будут обнародованы обществу, «если это будет возможно».

Кроме того, польские военно-воздушные силы подняли в воздух истребители.

В Министерстве обороны России сообщили, что сообщения СМИ Польши и властей о якобы падении российских ракет на территории этой страны является провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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