Премьер Польши созвал срочную встречу по безопасности и обороны
Глава правительства Польши созвал встречу комитета по вопросам безопасности и обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Петра Мюллера после сообщений о падении двух ракет на территорию страны.
«В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решил созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», — заявил Мюллер.
По его словам, все представленные во время совещания данные будут обнародованы обществу, «если это будет возможно».
Кроме того, польские военно-воздушные силы подняли в воздух истребители.
В Министерстве обороны России сообщили, что сообщения СМИ Польши и властей о якобы падении российских ракет на территории этой страны является провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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