В США не исключили войну с Россией

Политика действующего президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины может привести к началу войны с Россией, сообщил в материале для 19fortyfive экс-специальный помощник бывшего президента Рональда Рейгана Дуг Бандоу.

В США предрекли третью мировую войну в случае ввода войск НАТО на Украину

По его словам, риск конфликта с Москвой реален. При этом США, вероятно, делают гораздо больше, чем просто контролируют поставки оружия. Бандоу указал, что американцы оказывают помощь украинским Вооруженным силам для координации атак, направленных против российских войск. Эксперт добавил, что Вашингтон фактически ведут страну к «краю пропасти».

Ранее американский полковник не исключил, что США помогут Украине атаковать Крым.

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