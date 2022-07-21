Американский генерал допустил, что Украина получит западные истребители

«Есть американские [истребители], есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных истребителей, которые могли бы отправиться на Украину», — подчеркнул генерал.

Браун добавил, что Киев, вероятно, получит «что-то нерусское», отмечает телеканал «360».

Ранее стало известно, что США предоставят Украине четыре дополнительные ракетные установки в рамках нового пакета военной помощи, напоминает Ura.ru.

