Американский генерал допустил, что Украина получит западные истребители
Запад может в ближайшем будущем передать Украине истребители, заявил начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун. Об этом сообщает Politico.
«Есть американские [истребители], есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных истребителей, которые могли бы отправиться на Украину», — подчеркнул генерал.
Браун добавил, что Киев, вероятно, получит «что-то нерусское», отмечает телеканал «360».
Ранее стало известно, что США предоставят Украине четыре дополнительные ракетные установки в рамках нового пакета военной помощи, напоминает Ura.ru.
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