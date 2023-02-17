В США не исключили, что следующая зима станет для Европы более тяжелой
Без газа из России Европу ожидает более трудная предстоящая зима, чем нынешняя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощника министра энергетики Соединенных Штатов по международным делам Эндрю Лайта.
Он также связал это с тем, что КНР возвращается к уровню потребления, который был до эпидемии коронавируса. Лайта отметил, что без пополнения европейских хранилищ российским газом экономику Европейского союза ждут «очень тяжелые» весна и лето.
Ранее издание Nihon Keizai писало, что в 2022 году мир столкнулся с резким ростом цен на энергоносители. В 2023 году ситуация так же будет непредсказуемой.
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