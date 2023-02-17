В США не исключили, что следующая зима станет для Европы более тяжелой

Он также связал это с тем, что КНР возвращается к уровню потребления, который был до эпидемии коронавируса. Лайта отметил, что без пополнения европейских хранилищ российским газом экономику Европейского союза ждут «очень тяжелые» весна и лето.

Ранее издание Nihon Keizai писало, что в 2022 году мир столкнулся с резким ростом цен на энергоносители. В 2023 году ситуация так же будет непредсказуемой.

