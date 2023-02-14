В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках

Газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые рынки, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, передает РИА Новости.

По его словам, реализация инициативы также позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей.

Саммит, посвящённый новому проекту газового хаба, должен состояться в Стамбуле 14, 15 февраля. Мероприятие анонсировал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Экстремальный уровень»: Газовый хаб в Турции грозит расколом Евросоюза

Президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сформировать на территории его страны газовый хаб в октябре 2022 года.

Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РынокРоссийский ГазТурция
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