В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках

Президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сформировать на территории его страны газовый хаб в октябре 2022 года.

Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

