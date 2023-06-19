Белый дом назвал визит Блинкена в Китай «хорошим шагом вперед»

Представитель американской администрации назвала конструктивными переговоры главы Госдепа и председателя Китая Си Цзиньпина.

Жан-Пьер подчеркнула, что США не заинтересованы в превращении конкуренции с КНР в конфликт. Она напомнила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден выступает за дипломатический подход в урегулировании спорных вопросов с Китаем.

Как сообщает «Радиоточка НСН», визит Блинкена в Китай состоялся 18-19 июня. На переговорах с Си Цзиньпином глава Госдепартамента заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

