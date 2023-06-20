США призвали Китай надавить на КНДР
Соединенные Штаты добиваются от Китая давления на КНДР, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.
Дипломат отметил, что давление на КНДР необходимо для ограничения ядерных и ракетных разработок страны. В противном случае США придется расширить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупредил Блинкен.
«И эти шаги, которые не направлены на Китай и включают размещение большего числа средств обороны в регионе, проведение учений, совместную работу, вероятно, не понравятся Китаю», - объяснил глава Госдепартамента.
Береговая охрана Японии 15 июня сообщила о ракетном пуске КНДР. В конце мая Пхеньян запустил ракету-носитель с разведывательным спутником, передает «Радиоточка НСН».
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