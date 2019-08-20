В США назвали верхом безрассудства отказ от СНВ-3

«Это будет верхом безрассудства и нанесет значительный удар по национальной безопасности США. Поскольку выход США из Договора о РСМД только что вступил в силу 2 августа, новый договор СНВ стал единственным оставшимся соглашением, ограничивающим размер двух крупнейших в мире ядерных арсеналов. Если новый СНВ исчезнет, впервые за почти полвека не будет никаких юридически обязательных ограничений на американские или российские ядерные запасы. Риск неограниченной американо-российской конкуренции в ядерной сфере и еще более напряженных двусторонних отношений будет расти», — цитирует спецкор НСН публикацию CNN.

Напомним, что Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году. Через год соглашение вступило в силу. Документ предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Сток действия договора истекает в 2021 году.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с определённым диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, обвинив Москву в несоблюдении обязательств. В частности, Вашингтон настаивал, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), утверждая, что её дальность нарушает положения ДРСМД. При этом так и не было представлено никаких доказательств этого.

В ответ на демарш США Владимир Путин 3 июля 2019 года подписал закон о приостановке ДРСМД. Официально договор прекратил действие 2 августа.

