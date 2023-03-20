В США назвали Украину «умирающим пациентом» и жертвой издевательств Запада

Украинский конфликт давно бы завершился, если бы западные страны прекратили помогать Киеву, продлевая «боль и страдания» Украины. Об этом заявил американский ветеран боевых действий Ноктис Дрейвен.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Вашингтон поставляет оружие Киеву, не жалея при этом россиян и украинцев, напоминает Газета.ру.

Дрейвен согласился с мнением дипломата, подчеркнув, что конфликт завершился бы, если бы Запад по приказам США не продолжал финансировать «боль, страдания и смерть», отмечает телеканал «360». По мнению ветерана, Украина уже побеждена.

«Украина — это пациент, который продолжает сидеть сложа руки, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше, это бессердечно и жестоко», — написал Дрейвен в Twitter.

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ФОТО: РИА Новости
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