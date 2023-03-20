В США назвали Украину «умирающим пациентом» и жертвой издевательств Запада

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Вашингтон поставляет оружие Киеву, не жалея при этом россиян и украинцев, напоминает Газета.ру.

Дрейвен согласился с мнением дипломата, подчеркнув, что конфликт завершился бы, если бы Запад по приказам США не продолжал финансировать «боль, страдания и смерть», отмечает телеканал «360». По мнению ветерана, Украина уже побеждена.

«Украина — это пациент, который продолжает сидеть сложа руки, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше, это бессердечно и жестоко», — написал Дрейвен в Twitter.

