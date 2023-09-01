В США назвали Сенат «домом престарелых»
Кандидат в президенты США Никки Хейли назвала «самым привилегированным домом престарелых» сенат США. Об этом сообщил телеканал FOX News.
В частности, она привела в пример лидера Республиканской партии в Сенате США Митча МакКоннелла. Хейли признала его заслуги по США и отметила, что сенатор заслуживает похвалы. При этом политик указала на то, что «нужно знать, когда уйти».
Ранее Макконнелл впал в прострацию во время общения с журналистами. Парламентарий неожиданно замолчал и замер, когда его спросили о планах переизбираться в 2026 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru