В США назвали Сенат «домом престарелых»

В частности, она привела в пример лидера Республиканской партии в Сенате США Митча МакКоннелла. Хейли признала его заслуги по США и отметила, что сенатор заслуживает похвалы. При этом политик указала на то, что «нужно знать, когда уйти».

Ранее Макконнелл впал в прострацию во время общения с журналистами. Парламентарий неожиданно замолчал и замер, когда его спросили о планах переизбираться в 2026 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

