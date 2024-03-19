В США назвали реальностью президентство Путина в России

По его словам, США будут работать, исходя из этого. Отмечается, что шаги российского лидера не редко противоречат интересам США, но американские власти будут работать, исходя из реального положения дел.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что власти США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

