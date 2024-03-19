В США назвали реальностью президентство Путина в России
Реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощник американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, США будут работать, исходя из этого. Отмечается, что шаги российского лидера не редко противоречат интересам США, но американские власти будут работать, исходя из реального положения дел.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что власти США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru