США отказались поздравлять Путина с победой на выборах
Власти США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, передает РИА Новости.
«Со стороны США не будет никаких поздравлений», - отметил представитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, Вашингтон подвергает сомнению справедливость прошедшего голосования.
Ранее президента России поздравил с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, РФ под руководством Путина добьется еще больших успехов в развитии, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru