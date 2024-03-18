США отказались поздравлять Путина с победой на выборах

Власти США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, передает РИА Новости.

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«Со стороны США не будет никаких поздравлений», - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон подвергает сомнению справедливость прошедшего голосования.

Ранее президента России поздравил с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, РФ под руководством Путина добьется еще больших успехов в развитии, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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