Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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По данным СМИ, китайский лидер направил коллеге телеграмму с поздравлением.

«Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ», - указал председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия под руководством Путина добьется еще больших успехов в развитии.

Выборы главы государства состоялись в РФ 15-17 марта. После обработки 80% бюллетеней избирателей Владимир Путин набрал 87,15% голосов, пишет Ura.ru. Центризбирком официально подведет итоги выборов 21 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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