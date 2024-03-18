Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По данным СМИ, китайский лидер направил коллеге телеграмму с поздравлением.
«Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ», - указал председатель КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия под руководством Путина добьется еще больших успехов в развитии.
Выборы главы государства состоялись в РФ 15-17 марта. После обработки 80% бюллетеней избирателей Владимир Путин набрал 87,15% голосов, пишет Ura.ru. Центризбирком официально подведет итоги выборов 21 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru